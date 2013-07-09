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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:37 BJT

日本债市：公债上扬，受益于美债反弹

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.135%        +0.0      0.135%
 五年期公债                                  0.320%        -0.5      0.325%
 10年期公债                                  0.870%        -1.0      0.880%
 20年期公债                                  1.755%        +0.0      1.755%
 30年期公债                                  1.880%        +0.0      1.880%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   142.40       +0.18      142.22
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军/李爽  审校 王兴亚/侯向明)

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