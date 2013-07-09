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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:30 BJT

企业并购：LVMH集团斥资20亿欧元购入意大利Loro Piana的80%股份

路透巴黎7月8日 - LVMH集团 周一表示，已斥资20亿欧元(25.7亿美元)购入意大利奢侈羊绒服装品牌Loro Piana的80%股份，增强了LVMH在颇受亚洲买家青睐的高端手工制品领域的实力。

这宗交易使Loro Piana企业价值达到27亿欧元，或是公司2013年7亿欧元预估营收的3.8倍多。

Loro Piana在过去三年的营收平均每年增长17%，分析师表示这将弥补Louis Vuitton等LVMH其他品牌销售成长放缓的影响。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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