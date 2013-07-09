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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:37 BJT

《中国2013年6月数据路透调查中值一览表》--7月9日

路透北京7月9日 - 以下为中国2013年6月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                   2013年  6月      6月                                              2012年                                                
                           实际值   调查值   5月     4月     3月     2月     1月     12月    11月    10月    9月     8月     7月     6月
 居民消费价格指数(CPI)         2.7      2.5     2.1     2.4     2.1     3.2       2     2.5       2     1.7     1.9       2     1.8     2.2
 CPI环比                       0.0     -0.2    -0.6     0.2    -0.9     1.1       1     0.8     0.1    -0.1     0.3     0.6     0.1    -0.6
 工业生产者出厂价格指数(P     -2.7     -2.7    -2.9    -2.6    -1.9    -1.6    -1.6    -1.9    -2.2    -2.8    -3.6    -3.5    -2.9    -2.1
 PI)                                                                                                                                 
 社会消费品零售总额             --     12.9    12.9    12.8    12.6   12.3*      --    15.2    14.9    14.5    14.2    13.2    13.1    13.7
 规模以上工业增加值             --      9.1     9.2     9.3     8.9    9.9*      --    10.3    10.1     9.6     9.2     8.9     9.2     9.5
 固定资产投资(不含农户)         --     20.2    20.4    20.6    20.9   21.2*      --    20.6    20.7    20.7    20.5    20.2    20.4    20.4
 贸易差额                       --      270     204   181.6    -8.8   152.5   291.5   316.2     196   319.9   276.7   266.6   251.5   317.3
 出口                           --      4.0       1    14.7      10    21.8      25    14.1     2.9    11.6     9.9     2.7       1    11.3
 进口                           --      8.0    -0.3    16.8    14.1   -15.2    28.8       6       0     2.4     2.4    -2.6     4.7     6.3
 广义货币供应量M2               --     15.2    15.8    16.1    15.7    15.2    15.9    13.8    13.9    14.1    14.8    13.5    13.9    13.6
 月度新增人民币贷款             --    8,000   6,674   7,929  10,600   6,200  10,700   4,543   5,229   5,052   6,232   7,039   5,401   9,198
 人民币贷款同比增长(%)          --     14.1    14.5    14.9    14.9      15    15.4      15    15.7    15.9    16.3    16.1      16      16
    
注:        
1.--表示数据未公布.        
2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.        
3.*表示1-2月数据合并发布.    

 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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