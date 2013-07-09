研究：中国北方比南方少活5.5岁，空气污染为祸首

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆7月8日 - 一项国际研究发现，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。

在中国，环境污染已成了激发民愤的重要因素。上月中国政府出台新政策治理空气污染，包括加速从化石燃料转向可再生能源。

此项研究由来自中国、美国和以色列的专家完成。1950-1980年时期，中国政府在淮河以北地区通过为锅炉供应免费的煤炭燃料，从而为家庭和企业提供免费的冬季供暖。研究报告指出，这导致北部地区人口的心肺疾病发病率上升。

研究人员在《美国科学院院报》（PNAS）撰文称：“（中国）北部地区人口寿命要低出5.5岁左右，因心肺疾病导致的死亡率上升。”

专家研究了90个城市的污染和死亡率，发现以淮河为界，往北地区的人口寿命明显下降，而1981-2000年期间，该地区因燃煤导致的空气污染较南方高出55%。

研究指出，淮河以北用煤炭进行冬季供暖的政策，对公共健康造成了严重后果。

科学家指出，此项研究的发现或许有助于中国、印度或巴西等新兴经济体寻求更好的方法，兼顾经济增长与环境保护。

世界卫生组织（WHO）称，每年约有200万人死于环境污染，多数在发展中国家。而卡拉奇、新德里、加德满都、北京、利马和开罗在污染最严重的城市行列。

欧洲环境署专家Anke Luekewille指出，即便在欧洲，空气污染也导致人口平均寿命缩短8个月，尽管近几十年空气污染情况已明显改善。(完)