研究：中国北方比南方少活5.5岁，空气污染为祸首

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆7月8日 - 一项国际研究发现，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。
在中国，环境污染已成了激发民愤的重要因素。上月中国政府出台新政策治理空气污染，包括加速从化石燃料转向可再生能源。
此项研究由来自中国、美国和以色列的专家完成。1950-1980年时期，中国政府在淮河以北地区通过为锅炉供应免费的煤炭燃料，从而为家庭和企业提供免费的冬季供暖。研究报告指出，这导致北部地区人口的心肺疾病发病率上升。
研究人员在《美国科学院院报》（PNAS）撰文称：“（中国）北部地区人口寿命要低出5.5岁左右，因心肺疾病导致的死亡率上升。”
专家研究了90个城市的污染和死亡率，发现以淮河为界，往北地区的人口寿命明显下降，而1981-2000年期间，该地区因燃煤导致的空气污染较南方高出55%。
研究指出，淮河以北用煤炭进行冬季供暖的政策，对公共健康造成了严重后果。
科学家指出，此项研究的发现或许有助于中国、印度或巴西等新兴经济体寻求更好的方法，兼顾经济增长与环境保护。
世界卫生组织（WHO）称，每年约有200万人死于环境污染，多数在发展中国家。而卡拉奇、新德里、加德满都、北京、利马和开罗在污染最严重的城市行列。
欧洲环境署专家Anke Luekewille指出，即便在欧洲，空气污染也导致人口平均寿命缩短8个月，尽管近几十年空气污染情况已明显改善。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。