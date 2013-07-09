CNH市场动态：离岸即期汇价上涨，但高档见避险基金低接美元

路透香港7月9日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二走高，国际美元回落以及中间价上调，令人民币兑美元在现汇与无本金远期外汇(NDF)双双上涨，但仍不脱离区间走势。

市场人士指出，近日消息面平淡，甫公布的通胀数据也未给予市场太大意外，离岸现汇主要随着境内价格而动，但在6.1350下方见避险基金买美元，抑制上涨空间。

“境内的汇率较强，CNH跟着境内走，”一外资交易员说，“不过，市场并不看好人民币长远会继续升值，逢低会买进美元。”

本地时间下午3:30时，离岸人民币 报6.1340，上日尾盘在6.1370，盘中区间在6.1333-6.1370。

同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2875/2905，上日尾盘在6.2965/6.3000；与人民币现汇溢价在1,591/1,621点。

另一中资行人士则指出，由于境内汇率仍然坚稳，令离岸利率陷于多空胶着，方向不明。不过，近日离岸人民币利率已回跌，作空人民币成本下降，可能会增添一些人民币卖盘压力。

随着境内资金市场恢复平静，境外利率曲线已回到6月流动性吃紧前的水平。中银香港给予参加行的短期存款利率 也下滑至0.8-1.2%，先前一度高见6%。

本地时间下午3:30时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.50/1.50%，恢复6月流动性吃紧前的水平。

CNH HIBOR 隔夜利率今日定盘价为1.15750%，昨日为1.28500%；一周定盘为1.83500%，上日为2.23630%。

今日公布的中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，略高于市场预估的2.5%,环比持平；6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，反映工业景气持续低迷。鉴于中国新一届领导层对经济增速的容忍度提高且更关注结构的调整，货币政策料不会贸然放松。

人民币兑美元即期 周二微幅上扬。隔夜美元指数高位小幅回落，人民币中间价顺势上升77个点子，但市场反映并不明显，多空双方表现均很谨慎，早盘有效交易幅度亦仅30个点左右。 (完)

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