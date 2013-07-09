美国国会延缓政府对叙反对派的武器援助计划--消息人士

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月8日 - 五名美国国家安全消息人士称，国会委员会在延缓一项向叙利亚反对派提供武器的计划，因担心武器援助并不能对叙局势起到决定性作用，且武器最终可能落入伊斯兰武装分子手中。
美国国会两院情报委员会的闭门会议对奥巴马政府通过提供武器支持叙利亚反对派的努力持保留意见。
某阿拉伯国家官员及叙利亚反对派消息人士称，美国数周前宣布的武器援助尚未抵达叙利亚。
美国国会两院情报委员会的民主党和共和党人士都担心，这些武器可能会落到努斯拉阵线(Nusra Front)等派系手中。努斯拉阵线是最有效的反对派组织之一，但同时也是美国认定的基地组织在伊拉克的一个前沿阵地。
委员会成员也希望听取更多美国政府对叙利亚的整体政策，以及政府如何确定武器计划将对叙利亚局势产生影响。
消息人士称，政府征询国会委员会的用于向叙利亚反对派提供武器的资金也被暂时冻结。
从技术角度而言，奥巴马政府为推动武器援助计划，不需要国会通过公开立法或立法认可等形式的特别批准。若干名消息人士称，总统拥有下令发运武器的法律权力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。