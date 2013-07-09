美国国会延缓政府对叙反对派的武器援助计划--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月8日 - 五名美国国家安全消息人士称，国会委员会在延缓一项向叙利亚反对派提供武器的计划，因担心武器援助并不能对叙局势起到决定性作用，且武器最终可能落入伊斯兰武装分子手中。

美国国会两院情报委员会的闭门会议对奥巴马政府通过提供武器支持叙利亚反对派的努力持保留意见。

某阿拉伯国家官员及叙利亚反对派消息人士称，美国数周前宣布的武器援助尚未抵达叙利亚。

美国国会两院情报委员会的民主党和共和党人士都担心，这些武器可能会落到努斯拉阵线(Nusra Front)等派系手中。努斯拉阵线是最有效的反对派组织之一，但同时也是美国认定的基地组织在伊拉克的一个前沿阵地。

委员会成员也希望听取更多美国政府对叙利亚的整体政策，以及政府如何确定武器计划将对叙利亚局势产生影响。

消息人士称，政府征询国会委员会的用于向叙利亚反对派提供武器的资金也被暂时冻结。

从技术角度而言，奥巴马政府为推动武器援助计划，不需要国会通过公开立法或立法认可等形式的特别批准。若干名消息人士称，总统拥有下令发运武器的法律权力。（完）