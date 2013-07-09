澳新汇市：澳元和新西兰元回吐隔夜升幅，前景脆弱

澳元/美元 下跌0.4%，报0.9103，抹去周一升至0.9145的约半数涨幅。澳洲国民银行(NAB)周二公布的针对超过400家企业进行的调查显示，澳洲6月企业状况大幅恶化，营收和获利均受累于需求低迷 。

“缺乏改善是让人担忧的地方，我们必须承认，该报告加深了澳洲央行比我预期更早降息的机率。”道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh表示。

“然而我们暂时仍预期是在11月，目前正等着看7月24日澳洲要出炉的消费者物价指数(CPI)数据。”

澳元若跌破近日曾触及的三年低点0.9036，可能为下探0.90美元铺路。澳元兑日圆 和澳元兑欧元 亦下跌。

新西兰元也承压，新西兰元兑美元 跌0.3%至0.7788，在隔夜升至0.7820后，新西兰国内投资者了结获利。

但新西兰元表现优于澳元，澳元/新西兰元 跌0.2%至1.2291新西兰元，距上周所及四年半低点1.1622新西兰元不远。(完)

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