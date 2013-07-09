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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 11:01 BJT

表格：中国6月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

路透北京7月9日 - 以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

              环比增速(%)  13年6月  5月     4月      3月      2月     1月   12年12   11月   10月    9月     8月    7月     6月
                                                                              月                                          
    居民消费价格指数(CPI)  0        -0.6    0.2      -0.9     1.1     1.0     0.8     0.1   -0.1    0.3     0.6    0.1    -0.6
 工业生产者出厂价格指数(P  -0.6     -0.6    -0.6     0.2      0.2     0.2    -0.1    -0.1    0.2    -0.1   -0.5    -0.8   -0.7
                      PI)                                                                                                 
       规模以上工业增加值  --       0.62    0.87     0.67     0.79   0.59    0.82    0.80   0.79   0.79r   0.73    0.70   0.77
   固定资产投资(不含农户)  --       1.43    1.61r    1.90r   0.78r   1.85r   1.59r   1.37r  1.82r  1.64r   1.44r   1.48   1.71r
       社会消费品零售总额  --       1.17    1.25r    1.29    0.99r   0.19    1.28    1.18   1.15    1.39   1.09r   1.03   1.23
 
      注: -- 表示数据数未公布。 
          r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完)
      
      浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选 

 (整理 张胜男; 审校 林高丽)

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