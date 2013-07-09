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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 11:04 BJT

《汇市简讯》美元指数上看85.00

0247GMT

* 美元指数开盘下滑0.3%，受美债和汇市获利了结操作影响，亚洲盘寻求低接机会

* 五日、10日和20日移动均线上移

* 目标为2010-2011年跌势的76.4%回档位84.92

* 盘中低点84.15和隔夜高点84.57分别为初步支撑和阻力位(完)

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