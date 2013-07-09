中国新债：进出口行周五招标发至多260亿元固息债，含一年、五年和10年期

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国进出口银行公告称，将于周五(12日)招标发行总额不超过260亿元人民币固息金融债，包括一年、五年和10年期三个品种。其中，一年期发行上限不超过100亿元，五年和10年期分别为今年第12期和第13期金融债的增发债，发行上限均不超过80亿元。
第12期和第13期固息金融债品种发行上限，先前因当期债券市场流动性剧烈波动，由计划的各200亿元调降至各100亿元。 然结果仍较当期预测走高，且认购情况一般。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债为进出口行今年第14、15和16期金融债。具体条款如下：
第14期 第15期 第16期 ---------------------------------------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息 10年固息 招标时间 7月12日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 7月23日 7月24日/6月19日 7/25日/6月21日 发行期 7月12日-23日 7月12日-24日 7月12日-25日 上市日 7月25日 7月30日 7月31日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% 0.15% ----------------------------------------------------------------------------------(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。