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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 11:05 BJT

中国新债：进出口行周五招标发至多260亿元固息债，含一年、五年和10年期

路透北京7月9日 - 中国进出口银行公告称，将于周五(12日)招标发行总额不超过260亿元人民币固息金融债，包括一年、五年和10年期三个品种。其中，一年期发行上限不超过100亿元，五年和10年期分别为今年第12期和第13期金融债的增发债，发行上限均不超过80亿元。

第12期和第13期固息金融债品种发行上限，先前因当期债券市场流动性剧烈波动，由计划的各200亿元调降至各100亿元。 然结果仍较当期预测走高，且认购情况一般。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债为进出口行今年第14、15和16期金融债。具体条款如下：

第14期 第15期 第16期 ---------------------------------------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息 10年固息 招标时间 7月12日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 7月23日 7月24日/6月19日 7/25日/6月21日 发行期 7月12日-23日 7月12日-24日 7月12日-25日 上市日 7月25日 7月30日 7月31日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% 0.15% ----------------------------------------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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