《中国经济焦点》通胀温和PPI持续低迷，产业及财政政策有望先行

* 6月CPI涨幅虽高于预期但仍温和

* PPI持续下行，工业景气度低迷

* 低通胀提供政策空间，但料谨慎运用

采写/北京/上海中文部;/撰稿/宿泱韫

路透北京7月9日 - 中国6月通胀虽略高于预期但仍温和，持续低迷的PPI则与已公布的先行指标一道印证，当前经济依旧底部徘徊。鉴于中国新一届领导层对经济增速的容忍度提高且更关注结构的调整，货币政策料不会贸然放松。

不过，分析师提到，若二季度经济明显逊于预期，或可能出台一些稳增长的措施，但主要还是通过财政、产业等政策来调整过剩产能，提升需求。提高资金使用效率、淘汰落后产能将是重点。

“现在来看，未来几个月通胀压力不大，”广发银行高级交易员颜岩表示，“目前较低的通胀水平给了管理层较宽松的政策空间，但刺激政策会以产业政策为主，而不是大规模的数量和价格政策。”

他进一步指出，未来经济增长所依靠的大量投资依然需要巨额资金支持，实体经济流动性供给是充足的，继续放松流动性刺激增长将会成为历史。

国家统计局公布的最新通胀数据显示，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于路透调查的预估中值2.5%和前值2.1%，环比则持平。今年以来中国CPI基本温和，仅在2月受季节性因素影响升至3.2%，其余时间均在3%以下，而今年的目标水平为3.5%左右。

“6月以来雨水天气比较多，这对蔬菜的价格和运输都有明显的影响，加之猪肉价格也基本止跌，食品价格呈现平稳回升趋势。”首创证券研究所副所长王剑辉表示，他预计到11月之前，CPI都将比较平稳，在2.4-2.8%这个区间内波动，但11-12月可能出现明显回升，涨幅或超过3%。

中国际经济交流中心研究员王军也指出，因目前整体需求疲弱，经济形势也不支持物价大涨，输入性通胀压力也不大，估计年内CPI的涨幅也就在2.7-2.8%左右，上涨压力不会太大。

数据细节显示，6月CPI食品价格同比上涨4.9%，是拉动CPI回升的主要因素；非食品价格表现稳定，同比涨幅为1.6%。

数据公布后市场反应不大，中国股市沪综指 早盘收升0.26%；银行间债市早盘现券风平浪静，多数券种收益率变化不大，且交投清淡，因市场流动性已恢复较为平稳态势，而6月CPI和PPI等经济数据多空交织，并未给市场提供方向指引。

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**PPI持续低迷**

中国PPI自去年3月跌入负值以来，已连续16个月同比下跌，6月也未见明显好转，PPI的持续低迷正是实体经济，尤其是工业需求不足、产能过剩的表现。

中国6月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，较5月2.9%的跌幅略有收窄，与路透调查中值一致，环比则下降0.6%。

“6月PPI显示出企业的景气程度仍然较低，虽然未见进一步恶化，但改善的空间依然没有打开。”首创证券的王剑辉指出，企业由于产能过剩的压力，定价能力仍很薄弱。在财政政策、货币政策都不会放松的情况，预计未来相当一段时间内，PPI都将处于疲弱水平。

华宝信托宏观分析师聂文担心通缩风险，“目前看PPI连续很差，与1997和2001年通缩这一块有点类似，环比跌幅相当大。从国外看，欧洲PPI环比都在大幅收窄，中国还下跌那么多，说明中国经济下行压力比较大。”

国经中心的王军也认为6月PPI显示生产需求方面仍较疲弱，结合PMI、工业用电量等指标综合预测，二季度经济数据可能仍然令人失望。

稍早公布的采购经理人指数(PMI)先行指标已对二季度经济有了一些负面暗示。6月官方制造业PMI自上月的50.8回落至50.1，汇丰(HSBC)中国6月制造业PMI终值则降至48.2，创九个月最低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。

中国6月贸易数据将于本周三公布，二季度GDP，以及投资、工业和消费数据下周一（15日）公布，路透综合19家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。

**政策仍偏向调结构**

尽管今年以来中国通胀基本温和，经济增长乏力，但市场广泛预期保增长并不是本届政府目前的重点，即便二季度经济回落至7.5%的年内目标位附近，中央依然会把重点放在调整经济结构，以期实现更持续更良性的发展。

“政策方面是有很大的空间，但由于中央提高了对经济的容忍度，不会贸然出手，只会在危及稳定时行动，”申银万国宏观经济分析师李慧勇认为，7%可能是经济增长的底线，不过若二季度经济明显逊于预期，可能也会有一些稳增长的措施，目前看来仍以基建和房地产为主。

华宝信托的聂文指出，近期管理层表态看出来对整个政策有转向积极的迹象，其在比较多的场合提到经济下行压力比较大，估计后面会推出提升需求方面的政策，包括棚户区改造，贫困地区投资等等。

但他同时称，在货币政策上还是会尽量保持中性。从年初至今，社会融资总额和M2比较高，但经济面持续下滑，出现货币空转，流动性没有进入实体经济。如果继续保持货币政策很宽松是会导致金融风险不断上升，且不会缓解经济下行压力。“为了逼迫金融机构去杠杆，会保持中性货币政策，而更多从财政政策来拉动需求。”

近期，中国对影子银行的监管进一步升级，尽管6月流动性困局加深，银行间市场隔夜及七天质押式回购利率一度创出历史新高，但央行一反常态未立即施以援手，国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，传递出调结构的决心。