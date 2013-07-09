中国债市：银行间市场交易须通过前台系统达成，不可撤销和变更--央行

* 央行要求银行间市场交易必须通过前台系统达成

* 交易涵盖现券买卖、回购和远期等

* 此次新规或是延续此前债市监管行动

* 正常交易疏漏不可避免，成交后不可撤销和变更引争议

路透上海7月9日 - 中国人民银行周二发布公告，进一步完善银行间债券市场交易结算管理，要求市场参与者债券交易当通过全国银行间同业拆借中心交易系统达成，债券交易一旦达成，不可撤销和变更。

业内人士认为，结合此前监管层对债市的整肃行动，该通知与上述行动应是一脉相承。不过考虑到押错券或其他录入错误等正常交易不可避免，“成交后不可撤销和变更”规定引发争议。

华北一银行交易员表示，是次通知应该和之前央行对银行间债市的监管风暴有联系。“有的理财户和丙类户，之前是做不了前台的，只要双方认可签署协议，就可以直接通知后台结算。”

央行公告称，已经开立债券账户、但尚未与同业拆借中心联网的市场参与者应当自公告发布之日起一个月内，委托结算代理人为其办理联网手续，并由结算代理人以该市场参与者的名义在交易系统中发送交易指令。过渡期结束后，未与同业拆借中心联网的市场参与者不得开展债券交易。

该交易员称，就此条规定来看，以后所有的市场参与者，都必须走前台交易-后台结算这样规范化的流程了。否则交易无法达成。

据交易员透露，其习惯所称的“前台”是指录入交易的全国银行间同业拆借中心，“后台”则是与结算和托管有关的中国中央国债登记结算公司和上海清算所。

6月初，银行间债市有传言称，中债登未来将全部推行DVP结算。如若实施，此举对银行等行事历来中规中矩，且资金较为宽裕的机构来说，影响应该不大，但对一些券商、基金，或没有联网的丙类户，则可能增加未来交易困难。

券款对付(Delivery Versus Payment，DVP)是指债券交易达成后，在双方指定的结算日，债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。不过路透未最终确认上述消息。

公告还要求，同业拆借中心与债券登记托管结算机构应完善相关基本信息核对机制，确保市场参与者、债券基本要素、债券账户、资金账户等基本信息的一致性。同时完善债券交易、托管、结算信息互换共享机制，即拆借中心实时提供债券交易信息，登记托管结算机构实时发送结算信息，并每日发送债券托管信息。

**债市治理没错，但正常交易便利也需考虑**

公告发布后，交易员表示，对央行整顿市场意图表示可以理解。但对交易一旦达成不可撤销和变更等部分，争议颇多。

北京一券商交易员称，“不知道为什么(不让撤销和变更)，怎么也得给一些小错误个补救的机会吧。”

她解释说，以进行质押式回购选择的质押券为例，很容易发生押错券的情况。当然在新通知下发后，做业务肯定更加谨慎和小心，但正常交易疏漏或小错误仍不敢保证可避免。

另外，华南一银行交易员指出，出于规范理财户或丙类户而限制网下交易，也要考虑正常交易的应急需求。比如说特殊情况下，均可进行前台交易的双方仍有交易未完成，而此时前台已关闭，只能直接透过后台进行结算。

至于未来如果发生误操作导致的错误交易，上述华北银行交易称，“没办法就只能放在那了（不去结算），要不怎么办。”

此前债市整顿内容包括，中债登要求银行暂停内部自营与理财以及理财与理财帐户间债券交易；以及外汇交易中心要求，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易等。上海清算所亦会将每日汇总整理监测情况，并报送中国人民银行。

公告并要求同业拆借中心和债券登记托管结算机构要根据监管要求，强化业务系统建设，防范违规债券交易、结算的发生。同时，应当做好一线监测工作，发现情况及时处理并向央行报告。另外，上述机构应当按照公告要求制定相关业务规则和应急处理方案，经批准后实施。(完)

参看详情，可点选人民银行网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)