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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 11:23 BJT

台湾债市：RP利率持平，市况欠佳令交易商资金需求降低

路透台北7月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。券商资金调度人士认为，由于台湾债市殖利率持续扬升，券商交易部位降低、资金需求随之减少，RP券源更形紧俏，料近期RP利率仍将持稳区间低位。

他们表示，目前券源短缺情况依旧，普遍以到期续作为主，而投信及寿险端承作RP需求仍强，预估RP成交区间低位的比重有望陆续提高。后续市场关注央行的冲销态度，若市场资金持续偏滥，不排除再调降RP利率以降低筹资成本。

“券少，投信都要提早预约。”一位证券商交易员说。

票券市场人士也指出，目前市场资金还是宽松，且债市市况欠佳持续发酵，现货部位压力提高，因此倾向调降筹资成本，明天将再调降一个月公司债RP利率1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.66%，上日亦同。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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