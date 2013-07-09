台湾债市：RP利率持平，市况欠佳令交易商资金需求降低

路透台北7月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。券商资金调度人士认为，由于台湾债市殖利率持续扬升，券商交易部位降低、资金需求随之减少，RP券源更形紧俏，料近期RP利率仍将持稳区间低位。

他们表示，目前券源短缺情况依旧，普遍以到期续作为主，而投信及寿险端承作RP需求仍强，预估RP成交区间低位的比重有望陆续提高。后续市场关注央行的冲销态度，若市场资金持续偏滥，不排除再调降RP利率以降低筹资成本。

“券少，投信都要提早预约。”一位证券商交易员说。

票券市场人士也指出，目前市场资金还是宽松，且债市市况欠佳持续发酵，现货部位压力提高，因此倾向调降筹资成本，明天将再调降一个月公司债RP利率1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。