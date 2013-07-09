《热点透视》智能手机热战方歇，操作系统恶斗延烧

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撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约7月8日 - 智能手机的战争或许已经进入尾声，但操作系统的战争才正要升温。随着运行谷歌 及苹果 软件的手机战争消退，应用在游戏主机、手表及其他新奇设备的操作系统争霸战战鼓频催。

根据ComScore数据，美国有1.41亿人拥有智能手机，占整体人口的59%。多数发达经济体的智能手机渗透率最多只落后几年时间。因此，要创造新用户变得越来越困难，而智能手机市场由两大操作系统主宰的态势几成定局。

美国有39%用户使用苹果的iOS，使用谷歌Android操作系统的用户比例则超过一半，生产运行谷歌操作系统智能手机的制造商数量众多。

发展中国家的智能手机市场仍有成长空间，消费者也得在手机摔坏、跌入水坑、或跟不上时代时汰换手机。但从竞争对手抢客户的必要性升高，意味着将市场走向价格战。此外，当前新手机多数看来只有小幅进化，而非大幅革新。如果苹果下一款手机只是单纯的iPhone 5S，也就是说只较现有的iPhone 5略有改进，而非完全重新设计，则一般用户可能不会有太多升级的理由。

这也是操作系统的竞争逐渐转向新设备的原因。推出具有连网功能的眼镜、或者是发表新款热销手表，就可以马上拿下数以百万计的新用户。这随后将带动开发商创造新的应用，让操作系统能够发挥更大用处，并取得竞争优势。

这也是谷歌力推谷歌眼镜(Google Glass)、苹果申请iWatch商标的原因。这场竞争甚至也把旧有型态的设备有牵扯近来。华尔街日报报导指出，谷歌正在开发一款游戏主机，因为其认为苹果可能推出游戏主机。两家公司也正加强开发电视机方面的应用。

苹果将所有产品整合的做法，意味着若用户喜欢其操作系统，则该公司将从硬件销售获益。反观谷歌几乎完全靠广告业务获利，但若Android主宰操作系统市场，该公司业务也将随之受惠。

在Android手机阵营中独领风骚的三星电子 上周公布季度财报初估数据低于市场预期，为多年来首见。苹果最近一季的iPhone销量仅较上年同期成长7%，远不及上年同期的近90%增幅。这两项数据均显示智能手机市场的对战局势降温。但操作系统的苦战将会持续下去。(完)

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--韩国三星电子周五公布的季度获利初估，比分析师先前温和的预估值更差，更加让人担心三星的智能手机业务高峰期可能已经结束，因其Galaxy手机销售热潮开始减退，而兴起的对手又不断侵蚀其市场份额。

--路透7月1日报导，苹果已经在日本申请注册“iWatch”商标。该公司执行长库克上月表示，开发穿戴式电子产品的时机已成熟。