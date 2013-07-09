企业并购：Clearwire股东表决通过接受Sprint收购

路透华盛顿州7月9日 - 美国小型无线通讯商Clearwire Corp 股东周一表决，同意由多数股权股东Sprint Nextel Corp 买断其余股份，结束长达六个月的控制权争夺战。

Clearwire表示，持有公司82%少数股权的股东投票支持Sprint的收购出价。Sprint提出以每股5美元收购剩余的逾49%股权。

Sprint本身正在接受日本软银 收购。Sprint只需要过半数的少数股权股东同意即可成功收购Clearwire。在此之前，Sprint被迫三度提高出价，以笼络股东及击退竞购对手Dish Network Corp 。

Sprint及Dish都希望取得Clearwire的重要无线频宽许可，以支持高速数据服务。

Sprint与软银计划利用Clearwire的频宽资源，充实Sprint的无线网络，进一步挑战领先的对手Verizon Wireless 及AT&T Inc 。

Clearwire表示，预计7月9日完成交易。软银预料次日完成收购Sprint。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)