更新版 1-新债招标：中国国开行SHIBOR浮息债利差低于二级，收益较固息好

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(新增交易员评论及细节)
路透北京7月9日 - 三个月期Shibor利率基准仍处于较高水平，致当前同期浮息债收益好于固息债，中国国家开发银行 周二招标发行的Shibor浮息金融债受到部分机构的青睐，各品种利差均低于二级市场水平。
业内人士稍早透露，国开行上午招标的一年期、三年期、五年期和七年期SHIBOR基准浮息债，中标利差分别为-65个基点(bp)、-10bp、0bp和14bp，均低于市场预测均值，认购倍数则依次为2.48倍、3.43倍、2.69倍和1.95倍。
此前市场对各期限的预测均值分别为-63bp、-4bp、9bp和21bp。
“shibor浮息债还是有一定配置价值的，短期内其收益会高于固息。”西北地区一银行交易员称，“虽然我们也觉得shibor后期会下行，但资金面不会像上半年那么松，可以拿一些放可供出售账户的。”
北京一国有银行交易员则表示，该次新债下一季起息时，若三个月期shibor基准落回4%左右的新均衡水平，则是次中期品种配置价值与同期固息债差不多。不过，4%左右是2010年以来的均值，而2006以来的均值则只有3.5%左右，故中期品种的买入还是有一定风险的，其介入不多。
深圳一券商债券分析师则称，是次新债结果招出后，交易机会或不会太大了，然配置价值尚可。
银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-62.22bp、-3.81bp、11.33bp及20.03bp(基点)；银行间国开行固息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.9306%、3.9457%、4.0558%和4.1102%。
该期新债发行利率基准为5.02%。据是次招标结果计算，当前1/3/5/7年品种，shibor基准浮息债收益水平较固息债分别高44bp、98bp、97bp和105bp。
国开行4月2日第二次发行了SHIBOR基准14-17期浮息债，一、三、五、七年期的中标利差分别为-65基点(bp)、-19bp、1bp和19bp，之后5月7日、6月4日进行了两次增发。
国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种，并都进行过增发。
该次债具体条款如下:
32期 33期 34期 35期
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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor
发行上限 均不超过50亿元
起息日/缴款日 7月23日
分销期 7月10日-7月23日
上市日 7月25日 7月29日 7月29日 7月29日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
付息频率 按季付息
承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。