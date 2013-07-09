更新版 1-新债招标：中国国开行SHIBOR浮息债利差低于二级，收益较固息好

(新增交易员评论及细节)

路透北京7月9日 - 三个月期Shibor利率基准仍处于较高水平，致当前同期浮息债收益好于固息债，中国国家开发银行 周二招标发行的Shibor浮息金融债受到部分机构的青睐，各品种利差均低于二级市场水平。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的一年期、三年期、五年期和七年期SHIBOR基准浮息债，中标利差分别为-65个基点(bp)、-10bp、0bp和14bp，均低于市场预测均值，认购倍数则依次为2.48倍、3.43倍、2.69倍和1.95倍。

此前市场对各期限的预测均值分别为-63bp、-4bp、9bp和21bp。

“shibor浮息债还是有一定配置价值的，短期内其收益会高于固息。”西北地区一银行交易员称，“虽然我们也觉得shibor后期会下行，但资金面不会像上半年那么松，可以拿一些放可供出售账户的。”

北京一国有银行交易员则表示，该次新债下一季起息时，若三个月期shibor基准落回4%左右的新均衡水平，则是次中期品种配置价值与同期固息债差不多。不过，4%左右是2010年以来的均值，而2006以来的均值则只有3.5%左右，故中期品种的买入还是有一定风险的，其介入不多。

深圳一券商债券分析师则称，是次新债结果招出后，交易机会或不会太大了，然配置价值尚可。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-62.22bp、-3.81bp、11.33bp及20.03bp(基点)；银行间国开行固息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.9306%、3.9457%、4.0558%和4.1102%。

该期新债发行利率基准为5.02%。据是次招标结果计算，当前1/3/5/7年品种，shibor基准浮息债收益水平较固息债分别高44bp、98bp、97bp和105bp。

国开行4月2日第二次发行了SHIBOR基准14-17期浮息债，一、三、五、七年期的中标利差分别为-65基点(bp)、-19bp、1bp和19bp，之后5月7日、6月4日进行了两次增发。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种，并都进行过增发。

该次债具体条款如下:

32期 33期 34期 35期

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期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor

发行上限 均不超过50亿元

起息日/缴款日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日

上市日 7月25日 7月29日 7月29日 7月29日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

付息频率 按季付息

承揽费 无 0.05% 0.10% 0.10%