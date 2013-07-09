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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 12:23 BJT

《全球市场》亚股上涨但中国忧虑仍存，美元持坚

10年期美国公债收益率 周一高见2.755%，但逢低买盘将其推低至2.653%。

投资者将从贝南克周三讲话中，寻找关于美联储计划的更多线索。

原油期货 下滑，自其周一触及的数月高位滑落，因利比亚一油田恢复生产和伊拉克输油管道恢复运作的消息，缓解了埃及动乱导致的全球石油供应忧虑。

黄金在突破一个关键技术水准后，反弹之势进入第二个交易日，同时还因中国通胀数据提升了黄金在中国做为物价上涨对冲工具的吸引力。

0301GMT时，现货金 涨1.2%至每盎司1,250.86美元。(完) (编译 兰秀娟/朱晓军/杜明霞/李爽/侯向明; 审校 于春红/石冠兰/张明钧/李婷仪)

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