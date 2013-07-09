基金观点：亚洲市场若基于中国忧虑而进一步下跌，乃入市良机--施罗德

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透香港7月9日 - 施罗德投资 周二称，近期亚洲股票因美国QE可能退市而被过度抛售，估值非常便宜，若有任何基于中国经济忧虑而进一步下跌，可能是长期投资者的入市良机。
施罗德除日本外亚洲股票主管Robin Parbrook在其报告中称，最近美联储发表可能退市的言论后，亚洲股市应声下挫，估值变得吸引，不过QE本身对亚洲股票的效应其实值得考究，因亚洲股票相对债券和已发展国家股票，已落后一段时间，因此认为亚洲股票已被过度抛售。
他指出，亚洲股票的市帐率为正常“压力”水平1.3倍的10%之内，反映估值很低。其次，根据施罗德的估值指标显示，当有75%获分析师研究的股票较其未来价值出现上升空间之时，就是投资者买入时机。
“市场再下跌10%，这个分水岭便会达至，而我们相信目前的弱势提供买入机会。”他说。
对于投资者担忧近期热钱流出亚洲令股市承压，Parbrook认为，这个忧虑夸张，因为外资在亚洲股票的参与度在过去4年其实持平，也反映出QE本身对亚洲股票的效应乃微不足道，反而亚洲市场基调比起1997/98年金融风暴时期强壮得多，并可抵御流动性方面的冲击。
至于中国，Parbrook称，认为中国央行限制市场流动性的举措正面，并预期经济增长放缓情况将持续一段时间，但中国将避开一场系统性金融风险。
他并称，该行最喜欢提醒投资者一点，就是亚洲不是中国，区内国家的债务水平低。此外，中国现正进行的重新平衡对其持续增长十分重要。亚洲市场任何基于中国经济忧虑而进一步下跌，可能是长期投资者的入市良机。
施罗德投资成立逾200年，是一家具领导地位的国际专业资产管理集团，截至2013年3月31日，其管理的资产总值达3,592亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。