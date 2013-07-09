中国货币市场：主要回购利率跌势趋稳，财政缴款为短期干扰因素

路透上海7月9日 - 中国银行间市场周二早盘回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。

他们并表示，部分大行资金拆出意愿有所降低，显示机构短期流动性心态仍显谨慎。虽说目前央行公开市场依旧维持零操作，但市场对央行操作态度甚为关注。

“钱还是能借到，但是没那几天好借了，”华北地区一银行交易员称，“一大早出钱的还比较多，后来大行就不愿意出钱了”。

他进一步表示，从机构借钱的整体情况来看，14天以内资金需求比较多，可能与不少机构财政缴款陆续开始走款有很大关系，再加上据说周五还有部分大行分红，流动性仍旧疑虑比较多。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。

上海一银行交易员表示，目前资金利率高位回落已经维持一段时间，但是短期之内资金面仍需进一步观察，虽说国库现金定存对流动性有一定补充，但周四央行公开市场如何操作可能更加重要。

中国财政部近两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。

随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2522 3.2507 +0.15 七天 3.6018 3.6684 -6.66 14天 3.6419 3.6803 -3.84 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 3.1100 3.1300 -2.00 七天 3.4500 2.6350 +81.50 14天 3.5000 3.5000 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2960 3.3100 -1.40 七天 3.6000 3.6600 -6.00 14天 3.6300 4.6817 -5.17 Shibor 其中:隔夜 3.2490 3.2560 -0.70 七天 3.5960 3.6560 -6.00 三个月 4.7230 4.7940 -7.10 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)