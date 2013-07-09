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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 12:27 BJT

中国债市动态：资金回稳现券风平浪静，经济数据多空交织未有指引

路透上海7月9日 - 中国银行间市场周二早盘现券风平浪静，多数券种收益率变化不大，且交投清淡。目前市场流动性已恢复较为平稳态势，而稍早公布的6月CPI和PPI等经济数据多空交织，并未给市场提供方向指引。

另外，国开行今日招标的四期浮息债，部分期限利差虽低于预期，但基本未对二级市场产生影响。

上海一银行交易员称，早盘利率和信用债收益率变动微弱。因6月经济数据中，CPI略高而PPI走势疲弱，“于是大伙不知道怎么办了。”

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

北京一银行交易员补充说，整体来看，早盘现券除价格波动不大外，成交也较为清淡。

剩余期限约4.89年的固息国债130013券最新报价 在3.3400%/3.2800%，上日尾盘为3.3400%/3.2600%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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