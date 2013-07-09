中国汇市：人民币早盘微升，中美战略对话料助推中间价小幅上扬

* 人民币即期早盘小幅上扬

* 中间价上扬，仍相对持稳

* 短期汇率可能仍在6.12-14元之间，交投谨慎

* 中国CPI和PPI等宏观数据对即期市场影响有限

路透北京7月9日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微幅上扬。隔夜美元指数高位小幅回落，人民币中间价顺势上升77个点子，但市场反映并不明显，多空双方表现均很谨慎，早盘有效交易幅度亦仅30个点左右。

交易人士称，后期人民币汇率升贬值预期分化仍在持续，整个交易区间将大致维持在6.12-6.14元间，客盘结购汇相对均衡。

“市场很安静，没有明确的方向，还是要看老大（央行）要往哪里走。”上海一外资行交易员称。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1312元，上日收报6.1337元。今日人民币兑美元中间价 为6.1730元，上日中间价为6.1807元。

不过一家国有大行交易员指出，近期中间价持稳，对市场交易价格的指导意义弱化，有时甚至出现中间价和市场价反向的情况，市场反而对CNH的价格相对敏感，交易者试图从CNH的走向中看出人民币汇率未来走向的蛛丝马迹。不过，由于CNH和境内市场间的价差比较小，且监管层政策收紧，最近跨市场套利的盘子非常小。

他称，目前汇市处于相对脆弱的平衡格局，底子比较薄，这也是对后市看法分歧比较大的一个反映。中国CPI和PPI数据对人民币的即期市场影响有限；相较之下，进出口以及银行间结售汇数据对汇市走向有更强的指引。

对于未来走势，多数交易员认为，考虑到即将召开的中美战略对话，人民币中间价可能在维稳的基础上小幅上扬，受此影响，人民币市场价格亦可能小幅上扬，但幅度有限，毕竟中国经济的基本面不支持人民币大幅升值。

多位美国官员周一表示，美国和中国本周将举行的战略与经济高层对话，预料将让美国有机会评估北京新领导班子及其有关经济改革的评论。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

东京汇市美元周二涨势稍停，投资者购入澳元等下跌的货币，但美元涨势仍将继续，因市场继续关注美联储可能很快削减购债计划的举动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2890/20，上日尾盘为6.2980。

北京时间12:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1340/69元，上一交易日尾盘报6.1358元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态