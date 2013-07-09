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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 12:39 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2%

路透东京7月9日 - 日本股市日经指数 周二涨幅扩大至2%，报14,390.95点。东证股价指数 亦涨1.78%至1,193.44点。(完)

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