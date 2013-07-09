重发-香港个股：合生元称广州子公司重订经销协议，奶粉零售价将优惠11%

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路透香港7月9日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周二称，其广州子公司正在接受国家发改委反垄断调查，为符合相关法例，公司近日开始重订经销协议，并推出优惠回馈消费者。

合生元在联交所一份声明中称，为了响应发改委的倡议，回馈消费者及提升合作伙伴的信心，广州合生元将从明天（10日）起进行一系列的消费者回馈活动，最终使消费者能够对婴幼儿配方奶粉全系列产品享受约11%的建议零售价格优惠。

合生元此前已公告全资附属公司广州合生元遭发改委调查，因广州合生元对其经销商及终端零售商销售产品的市场销售价格进行管理，可能涉嫌违反反垄断法的第14条规定。

对此广州合生元已着手对原协议中涉及到的固定价格、最低价格及其相关的条款进行修订，以待合反垄断法的原则，并于近日开始重新签订经销协议。

国家发改委同时对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查，因近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。

合生元今天早盘收跌4.27%，报30.3港元；过去一个月累计跌近30%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)