重发-香港个股：合生元称广州子公司重订经销协议，奶粉零售价将优惠11%

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
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路透香港7月9日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周二称，其广州子公司正在接受国家发改委反垄断调查，为符合相关法例，公司近日开始重订经销协议，并推出优惠回馈消费者。
合生元在联交所一份声明中称，为了响应发改委的倡议，回馈消费者及提升合作伙伴的信心，广州合生元将从明天（10日）起进行一系列的消费者回馈活动，最终使消费者能够对婴幼儿配方奶粉全系列产品享受约11%的建议零售价格优惠。
合生元此前已公告全资附属公司广州合生元遭发改委调查，因广州合生元对其经销商及终端零售商销售产品的市场销售价格进行管理，可能涉嫌违反反垄断法的第14条规定。
对此广州合生元已着手对原协议中涉及到的固定价格、最低价格及其相关的条款进行修订，以待合反垄断法的原则，并于近日开始重新签订经销协议。
国家发改委同时对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查，因近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。
合生元今天早盘收跌4.27%，报30.3港元；过去一个月累计跌近30%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。