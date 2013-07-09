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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 13:05 BJT

中国农业部禁止中方渔船赴朝鲜东部海域生产

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月9日 - 中国农业部紧急下发通知，禁止所有中国渔船赴朝鲜(北韩)东部海域生产，因中朝双方在海上加油问题上存在分歧。

中国政府周一晚些时候称，朝鲜上个月突然提出改变以往中方渔船自行安排海上加油的做法，坚持由朝方统一供应中国渔船所需燃油。

“我渔船船东和企业认为，朝方上述决定将对我渔船正常生产、经营和作业安全产生严重影响，造成巨大风险隐患。”中国政府网引述农业部通知称。

中国政府网称，朝鲜东部海域非常危险，因“朝鲜半岛局势复杂多变”，而且毗邻俄罗斯、日本和韩国海域。

“我赴朝作业渔船数量较大，如管理不严、组织不善极易引发涉外事件。”(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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