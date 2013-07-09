香港个股：裕元工业称印尼三幢厂方在火灾中受损，惟不影响整体运作

路透香港7月9日 - 台资鞋履代工商--裕元工业（集团）有限公司 周二称，其于印尼Serang厂区三幢厂房在火灾中受损，原因正在调查，但预期本次火灾不会对公司的业务运作及财务业绩造成重大影响。

裕元在联交所一份声明中称，其于Serang厂区其中一幢厂方于周一下午六时左右发生火灾，并波及其他两幢厂房，事件据报无人员受伤，当地执法部门正调查起火之实际原因，而裕元已知会保险公司勘查结果计算理赔金额。

“本次火灾令本公司印尼厂区部分厂房、设备及存货受损，可能造成部分生产及产品付运之延迟。”公司并称，已协调印尼或区内其他厂区之生产，予以支援。

裕元午盘初段升1.64%，报19.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)