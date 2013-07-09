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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 13:45 BJT

标题新闻：印尼能源和矿产资源部将允许Freeport恢复在Grasberg矿区的地下作业

注：Freeport为美国自由港麦克默伦铜金矿公司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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