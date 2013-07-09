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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 13:53 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--7月9日

路透北京7月9日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

                 政府目标           预测值/预测者/预测时间                         实际值
                2013年                  2013年                             2013年5月/2012年全年
                 
 国内生产     7.5%左右     *7.4%/巴克莱银行/7月                                  7.7%/7.8%
 总值(GDP)                 *7.6%左右/国家信息中心/7月                        (7.7%为2013年一季度数据)
                            7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/13年6月
                            能实现7.5%/中国银行/6月
                            7.4%/中金公司/6月
                            7.7%/恒生银行/6月
                            7.4%/汇丰/6月
                            7.5%/瑞银/6月
                            8.2%/摩根士丹利/5月
                            7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月
                            7.6%/摩根大通/5月  
                            8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月
                            8.3%/世界银行/4月
                            7.8%/澳新银行/4月
                            8.2%/亚洲开发银行/4月
                            8.5%/OECD/3月
                            9%/星展银行/3月
                            8.2%/申银万国证券研究所/1月
                            8.3%/渣打银行/1月
                            8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                            8%左右/国务院发展研究中心/1月
    
  居民消费    3.5%左右       *2.5%左右/国家信息中心/7月                            *2.7%/2.6% 
价格指数(CPI)               不超过3%/中国银行/13年6月                        (2.7%为2013年6月数据) 
                            2.8%/恒生银行/6月
                            2.7%/瑞银/6月 
                            2.6%/巴克莱/6月
                            3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月          
                            3.5%左右/澳新银行/4月  
                            3.5%/星展银行/3月
                            3%左右/发改委价格监测中心/3月
                            3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            4%/渣打银行/1月
                            3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
                                      
  工业生产者出厂  --       -0.1%/中金公司/13年4月                               *-2.7%/-1.7%
  价格指数(PPI)                                                          (-2.7%为2013年6月数据) 
                           
  广义货币       13%        14%/中金公司/13年6月                                 15.8%/13.8%
  供应量(M2)                16.5%/人民大学/12年11月                               
                                        
  新增人民币贷款  --        8.5万亿左右/中国银行/13年3月                     6,674亿元/8.2万亿元
                            9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月
                            9万亿左右/中金公司/12月
                                    
  贸易顺差/逆差   --        *2,800亿美元左右/国家信息中心/7月              204亿美元/2,311亿美元
                                                               
  社会消费品      14.5%     *13%左右/国家信息中心/7月                        12.9%/14.3%
  零售总额                                                          
                                                         
  固定资产投资    18%       22.5%/海通证券/13年5月                               20.4%/20.6%
  (不含农户)                22%/国家信息中心/12年12月                      （20.4%为2013年1-5月数据）
                            21.5%/摩根大通/11月 

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)
                                                                                                            
 
 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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