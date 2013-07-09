《中国2013年经济指标各方预测值一览》--7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年5月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.4%/巴克莱银行/7月 7.7%/7.8% 总值(GDP) *7.6%左右/国家信息中心/7月 (7.7%为2013年一季度数据) 7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/13年6月 能实现7.5%/中国银行/6月 7.4%/中金公司/6月 7.7%/恒生银行/6月 7.4%/汇丰/6月 7.5%/瑞银/6月 8.2%/摩根士丹利/5月 7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 *2.5%左右/国家信息中心/7月 *2.7%/2.6% 价格指数(CPI) 不超过3%/中国银行/13年6月 (2.7%为2013年6月数据) 2.8%/恒生银行/6月 2.7%/瑞银/6月 2.6%/巴克莱/6月 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 *-2.7%/-1.7% 价格指数(PPI) (-2.7%为2013年6月数据) 广义货币 13% 14%/中金公司/13年6月 15.8%/13.8% 供应量(M2) 16.5%/人民大学/12年11月 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 6,674亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- *2,800亿美元左右/国家信息中心/7月 204亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% *13%左右/国家信息中心/7月 12.9%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22.5%/海通证券/13年5月 20.4%/20.6% (不含农户) 22%/国家信息中心/12年12月 （20.4%为2013年1-5月数据） 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。