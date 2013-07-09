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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 13:56 BJT

泰国农业：政府将进行一系列招标出售稻米，以降低庞大库存

路透曼谷7月9日 - 泰国新任商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan周二表示，泰国政府将进行一系列招标出售库存稻米，藉此降低创纪录规模的库存水准，并为下个干预计划释放空间。干预计划料将从10月起实施。

“我们可能每个月举行两到三次招标，我们想尽可能多地出售稻米，”Niwatthamrong Bunsongphaisan对记者表示。

他拒绝透露何时开始招标或政府的出售目标规模，但商务部的一名高层官员称，每次招标将提供约30万吨稻米，可能在本月底开始出售。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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