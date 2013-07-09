版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 15:23 BJT

表格：瑞士5月实质零售销售较上年同期升1.8%，4月修正为成长3.1%

路透苏黎世7月9日 - 瑞士联邦统计局周二公布，5月实质零售销售较上年同期上升1.8%。经季节调整后，5月零售销售较前月下滑0.1%。

经通胀调整年变动率

2013年5月 2013年4月

总计 1.8 3.1

扣除燃料的销售 2.0 3.3

食品、饮料和烟草 -0.3 0.5

非食品销售 2.8 4.3

(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐