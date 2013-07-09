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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 16:41 BJT

表格：英国5月工业生产持平前月，较上年同期下滑2.3%

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 5月 4月 (4月前值) 预估

较上月(%) -0.8* -0.2 (-0.2) 0.3

较上年同期(%) -2.9* -0.9 (-0.5) -1.6

三个月变动(%) 0.3 0.3 (0.5)

工业生产

较上月(%) 持平 -0.1 (0.1) 0.2

较上年同期(%) -2.3 -1.4 (-0.6) -1.5

三个月变动(%) 0.2 0.4 (0.8)

* 制造业产出按月和按年跌幅均为2013年1月以来最大。(完) (编译 侯向明; 审校 张若琪)

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