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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 16:42 BJT

表格：英国5月全球商品贸易逆差为84.91亿英镑，高于预期

路透伦敦7月9日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国5月对非欧盟地区的贸易逆差为40.93亿英镑(预估为逆差35亿)；4月修正后为逆差34.28亿英镑

* 5月全球商品贸易逆差为84.91亿英镑(预估为逆差84.7亿)；4月修正后为逆差84.30亿英镑

* 英国5月整体商品与服务贸易逆差24.35亿英镑，为2012年11月来最大逆差，4月修正为逆差20.73亿英镑

5月 4月 (4月前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.491 -8.430 (-8.224) -8.47

对非欧盟贸易收支 -4.093 -3.428 (-3.414) -3.50

对欧盟贸易收支 -4.398 -5.002 (-4.810) --

服务贸易收支 6.056 6.357 (5.645) --

扣除石油及不稳定因素 -8.085 -7.432 (-7.278) -- (完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)

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