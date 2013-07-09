表格：英国5月全球商品贸易逆差为84.91亿英镑，高于预期

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透伦敦7月9日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国5月对非欧盟地区的贸易逆差为40.93亿英镑(预估为逆差35亿)；4月修正后为逆差34.28亿英镑
* 5月全球商品贸易逆差为84.91亿英镑(预估为逆差84.7亿)；4月修正后为逆差84.30亿英镑
* 英国5月整体商品与服务贸易逆差24.35亿英镑，为2012年11月来最大逆差，4月修正为逆差20.73亿英镑
5月 4月 (4月前值) 预估
全球商品贸易收支 -8.491 -8.430 (-8.224) -8.47
对非欧盟贸易收支 -4.093 -3.428 (-3.414) -3.50
对欧盟贸易收支 -4.398 -5.002 (-4.810) --
服务贸易收支 6.056 6.357 (5.645) --
扣除石油及不稳定因素 -8.085 -7.432 (-7.278) -- (完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。