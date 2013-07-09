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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:01 BJT

标题新闻：俄罗斯能源部长称，允许出口液化天然气的新法律应会从2014年1月1日起实施--报导

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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