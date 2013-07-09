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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 14:26 BJT

日本股市：在大盘股涨势带动下收高2.6%，欧美股市升势也带来助力

路透东京7月9日 - 日本股市日经指数周二反弹，触及六周半收盘高位。大盘股领涨，之前美元兑日圆升穿101日圆；美国与欧洲股市上涨也带来助力。

日经指数 上涨2.6%，报14,472.90点，为5月24日迄今收盘高位。东证指数 上扬2.1%，报1,196.89点，其33个板块中，有32个位于平盘上方。

日经指数今年已上涨逾39%，受益于日本政府的大规模刺激政策。(完)

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