《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国五矿 400 20 6 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/12 7/15 股份公司 北京银行 ======================================================================================= *中国电力 300 45 9 7/11簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16 投资集团 国开行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *万华实业集团 27 5 12 7/16簿记建档 华夏银行 AA 7/18 7/19 ======================================================================================== *江苏交通 25 25 12 7/16簿记建档 国开行 AAA 7/17 7/18 控股公司 兴业银行 ======================================================================================== 广西投资集团 20 10 12 *7/16簿记建档 国开行 AA+ *7/18 *7/19 浦发银行 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 7/10簿记建档 中信证券 AA+ 7/12 7/15 投资控股 国开行 ======================================================================================== 北大方正集团 80 30 12 7/10簿记建档 北京银行 AA+ 7/12 7/15 建设银行 ======================================================================================== 中升大连集团 8 4 9 7/10簿记建档 浦发银行 AA 7/11 7/12 ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 7/11簿记建档 光大银行 AA 7/12 7/15 ======================================================================================== 中国航空技术 50 20 12 7/12簿记建档 农业银行 AAA 7/15 7/16 国际控股公司 平安银行 ======================================================================================== 中国中冶 39 39 12 7/12簿记建档 中信银行 AAA 7/16 7/17 国开行 ======================================================================================== 广东粤合 4 2 12 7/15簿记建档 浦发银行 A+ 7/17 7/18 资产经营公司 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 推迟发行 国开行 AA+ -- -- 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *河南投资集团 14 7 5 7/16簿记建档 交通银行 AA+ 7/17 7/18 平安银行 ======================================================================================== *上海世纪 10 5 3 7/16簿记建档 中信银行 AA+ 7/18 7/19 出版集团 工商银行 ======================================================================================== *内蒙古博 8 8 5 7/16簿记建档 浦发银行 AA 7/18 7/19 源控股集团 ======================================================================================== *新疆生产建设 6 6 5 7/16簿记建档 兴业银行 AA+ 7/17 7/18 兵团国资经营公司 ======================================================================================== *重庆铁发遂 7.7 3 3 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18 渝高速公路公司 中信银行 ======================================================================================== *广百集团 9 9 3 7/16簿记建档 工商银行 AA 7/17 7/18 ======================================================================================== 广西机场集团 12 6 5 7/10簿记建档 建设银行 AA 7/11 7/12 兴业银行 ======================================================================================== 重庆渝富资产 65 30 5 7/11簿记建档 国开行 AA+ 7/12 7/15 经营管理集团 工商银行 ======================================================================================== 重庆航运建设 7.5 5 5 7/11簿记建档 建设银行 AA 7/12 7/15 发展有限公司 国开行 ======================================================================================== 隆鑫控股 8 4 5 7/12簿记建档 工商银行 AA- 7/15 7/16 ======================================================================================== 江苏阳光集团 22 5 3 7/15簿记建档 光大银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。