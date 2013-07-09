《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月9日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国五矿 400 20 6 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/12 7/15 股份公司 北京银行 ======================================================================================= *中国电力 300 45 9 7/11簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16 投资集团 国开行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *万华实业集团 27 5 12 7/16簿记建档 华夏银行 AA 7/18 7/19 ======================================================================================== *江苏交通 25 25 12 7/16簿记建档 国开行 AAA 7/17 7/18 控股公司 兴业银行 ======================================================================================== 广西投资集团 20 10 12 *7/16簿记建档 国开行 AA+ *7/18 *7/19 浦发银行 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 7/10簿记建档 中信证券 AA+ 7/12 7/15 投资控股 国开行 ======================================================================================== 北大方正集团 80 30 12 7/10簿记建档 北京银行 AA+ 7/12 7/15 建设银行 ======================================================================================== 中升大连集团 8 4 9 7/10簿记建档 浦发银行 AA 7/11 7/12 ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 7/11簿记建档 光大银行 AA 7/12 7/15 ======================================================================================== 中国航空技术 50 20 12 7/12簿记建档 农业银行 AAA 7/15 7/16 国际控股公司 平安银行 ======================================================================================== 中国中冶 39 39 12 7/12簿记建档 中信银行 AAA 7/16 7/17 国开行 ======================================================================================== 广东粤合 4 2 12 7/15簿记建档 浦发银行 A+ 7/17 7/18 资产经营公司 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 推迟发行 国开行 AA+ -- -- 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *河南投资集团 14 7 5 7/16簿记建档 交通银行 AA+ 7/17 7/18 平安银行 ======================================================================================== *上海世纪 10 5 3 7/16簿记建档 中信银行 AA+ 7/18 7/19 出版集团 工商银行 ======================================================================================== *内蒙古博 8 8 5 7/16簿记建档 浦发银行 AA 7/18 7/19 源控股集团 ======================================================================================== *新疆生产建设 6 6 5 7/16簿记建档 兴业银行 AA+ 7/17 7/18 兵团国资经营公司 ======================================================================================== *重庆铁发遂 7.7 3 3 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18 渝高速公路公司 中信银行 ======================================================================================== *广百集团 9 9 3 7/16簿记建档 工商银行 AA 7/17 7/18 ======================================================================================== 广西机场集团 12 6 5 7/10簿记建档 建设银行 AA 7/11 7/12 兴业银行 ======================================================================================== 重庆渝富资产 65 30 5 7/11簿记建档 国开行 AA+ 7/12 7/15 经营管理集团 工商银行 ======================================================================================== 重庆航运建设 7.5 5 5 7/11簿记建档 建设银行 AA 7/12 7/15 发展有限公司 国开行 ======================================================================================== 隆鑫控股 8 4 5 7/12簿记建档 工商银行 AA- 7/15 7/16 ======================================================================================== 江苏阳光集团 22 5 3 7/15簿记建档 光大银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)