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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元涨势暂歇

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* 美元/日圆涨0.32%，欧元/日圆涨0.50%，欧元/美元涨0.14%，澳元/美元持平

* 亚股走坚，标普股指期货上涨0.4%，受业绩乐观情绪带动。美国10年期公债收益率报2.65%

* 澳洲央行8月降息机率提高至56%，此前澳洲国民银行(NAB)调查显示澳洲6月企业状况大幅恶化

* 但澳元/美元从0.9083的低点反弹，阻力位在0.9180

* 即将出炉的数据和事件包括：瑞士零售销售、英国工业生产和贸易数据以及欧元区财长会议。(完)

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