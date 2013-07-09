新西兰经济：楼市过热给新西兰央行带来政策难题

路透惠灵顿7月9日 - 新西兰房价6月大涨至纪录高位，楼市持续过热的风险给新西兰央行带来更多压力，促其限制抵押贷款发放，同时也加大了央行被迫早于预期升息的机率。

政府地产评估机构Quotable Value(QV)周二发布的数据显示，新西兰全国房价在截至6月的一年间上涨7.6%，连续第九个月刷新纪录高位。

该数据与新西兰房地产协会(REINZ)周一公布的数据相呼应，REINZ公布的6月房价指数较上年同期上涨8.4%。

据QV数据，新西兰全国房价自2009年中期以来上涨了17%，最大城市奥克兰的房价以30%的涨幅领涨，新西兰楼市成为经济合作暨发展组织(OECD)成员国中，房价相对收入水平的过高程度排第五，次于比利时、法国、加拿大和挪威。

房价连连上升引起新西兰央行的警惕，该央行担心，如果房价突然转跌，去年低首付抵押贷款放款增加会导致金融失稳。

但央行的操作空间不大，其不想将利率从当前的纪录低位2.5%上调，因为这会推高已然高企的新西兰元汇率，而低通胀风险的存在，让央行几乎没有收紧货币政策的理由。

为了避免在不成熟的时候升息，新西兰央行计划在未来几个月推出宏观审慎工具，包括限制发放首付款比例为20%或更低的抵押贷款。此前，香港和新加坡等地已采取较大力度的规定，为楼市降温。

有分析师指出，虽然限制放贷或能为新西兰央行争取到一些时间，但该央行有可能被迫为抑制楼市过热，会在早于预期的2014年中至年底的时候升息。

“限制贷款会有效果，但我不认为那是解决问题的良方。那只能起到缓和楼市极端过热情形的作用。”澳新银行分析师Cameron Bagrie说。

跟路透访问的多数分析机构一样，澳新银行预计新西兰央行将在2014年初升息至2.75%。(完)