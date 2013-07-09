新西兰经济：楼市过热给新西兰央行带来政策难题

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透惠灵顿7月9日 - 新西兰房价6月大涨至纪录高位，楼市持续过热的风险给新西兰央行带来更多压力，促其限制抵押贷款发放，同时也加大了央行被迫早于预期升息的机率。
政府地产评估机构Quotable Value(QV)周二发布的数据显示，新西兰全国房价在截至6月的一年间上涨7.6%，连续第九个月刷新纪录高位。
该数据与新西兰房地产协会(REINZ)周一公布的数据相呼应，REINZ公布的6月房价指数较上年同期上涨8.4%。
据QV数据，新西兰全国房价自2009年中期以来上涨了17%，最大城市奥克兰的房价以30%的涨幅领涨，新西兰楼市成为经济合作暨发展组织(OECD)成员国中，房价相对收入水平的过高程度排第五，次于比利时、法国、加拿大和挪威。
房价连连上升引起新西兰央行的警惕，该央行担心，如果房价突然转跌，去年低首付抵押贷款放款增加会导致金融失稳。
但央行的操作空间不大，其不想将利率从当前的纪录低位2.5%上调，因为这会推高已然高企的新西兰元汇率，而低通胀风险的存在，让央行几乎没有收紧货币政策的理由。
为了避免在不成熟的时候升息，新西兰央行计划在未来几个月推出宏观审慎工具，包括限制发放首付款比例为20%或更低的抵押贷款。此前，香港和新加坡等地已采取较大力度的规定，为楼市降温。
有分析师指出，虽然限制放贷或能为新西兰央行争取到一些时间，但该央行有可能被迫为抑制楼市过热，会在早于预期的2014年中至年底的时候升息。
“限制贷款会有效果，但我不认为那是解决问题的良方。那只能起到缓和楼市极端过热情形的作用。”澳新银行分析师Cameron Bagrie说。
跟路透访问的多数分析机构一样，澳新银行预计新西兰央行将在2014年初升息至2.75%。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。