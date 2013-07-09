版本:
中国
债券 | 2013年 7月 9日 星期二 14:26 BJT

欧元债市：德债期货盘初走跌，希腊将获得援助款料有利二线国家公债

“这对希腊公债是利多，所以收益率可以进一步下跌，”KBC策略分析师Mathias van der Jeugt指出。

“对整体市场而言，这对风险稍微有利，但我们昨天已经得知达成协议的讯息，所以我预期在希腊公债以外的影响将有限。”

德债期货 下跌6个跳动点，报141.88，周一结算价141.94。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬/艾茂林)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐