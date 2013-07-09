欧元债市：德债期货盘初走跌，希腊将获得援助款料有利二线国家公债

“这对希腊公债是利多，所以收益率可以进一步下跌，”KBC策略分析师Mathias van der Jeugt指出。

“对整体市场而言，这对风险稍微有利，但我们昨天已经得知达成协议的讯息，所以我预期在希腊公债以外的影响将有限。”