欧元债市：德债期货盘初走跌，希腊将获得援助款料有利二线国家公债

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
“这对希腊公债是利多，所以收益率可以进一步下跌，”KBC策略分析师Mathias van der Jeugt指出。
“对整体市场而言，这对风险稍微有利，但我们昨天已经得知达成协议的讯息，所以我预期在希腊公债以外的影响将有限。”
德债期货 下跌6个跳动点，报141.88，周一结算价141.94。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬/艾茂林)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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