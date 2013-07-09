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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:25 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元自稍早跌势中反弹，股市上涨提升风险偏好

路透悉尼/惠灵顿7月9日 - 澳元和新西兰元周二自稍早的跌势中反弹，因亚洲股市追随美股涨势而走高，支撑了市场对高风险资产的偏好。

澳元兑美元 持平在0.9135美元，稍早公布调查显示澳洲6月企业状况大幅恶化后，澳元曾一度低见0.9083美元。新西兰元兑美元 日内几无变动，报0.7809美元，脱离盘中低点0.7763。(完)

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