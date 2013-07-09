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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:30 BJT

韩国股市：收高，三星电子和现代汽车等权重股上扬

路透首尔7月9日 - 韩国股市周二收高0.7%，因权重股三星电子 自上日的10个月收盘低点反弹，同时韩亚航空 亦收复部分失地。

三星电子上涨0.9%，由于投资者认为相较于不论指标股指还是苹果 ，三星股价都很便宜。

现代汽车 攀升1.6%。

韩亚航空反弹1.1%。该公司一架波音777客机周六在美国旧金山降落时坠毁。

综合股价指数 收报1,839.35点。(完)

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