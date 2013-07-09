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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 14:43 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌向107美元，因供给疑虑缓解

“由于叙利亚内战升级，加之随后的埃及危机，油价在过去几周已上涨太多，”澳洲国民银行的分析师Vyanne Lai表示。

“因此，除非出现更多中东冲突加剧的重大消息，否侧可能看到油价作出某种形式的修正。”

0528GMT，布兰特原油期货 下跌0.19美元至107.24美元，稍早曾降至日低106.90美元，并脱离周一所及三个月高点108.04美元。美国原油期货 下跌0.1美元至103.04美元，从低点102.71美元反弹。

“埃及局势将继续有力支撑油市，下档受限。如果出现任何供应阻碍因素，油价都有可能走高，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

一份路透调查显示，截至7月5日当周，美国原油库存料将减少330万桶，油价可能从中得到一些支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 张若琪/张涛)

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