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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 14:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2900之前料双向波动

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* 步入欧洲交易时段，欧元/美元成交量很大

* 中东参与者为买家，海外基金为卖家

* 基金仍基本上逢高卖出，1.2900上方料有更多卖单

* 1.2900以及1.2920上方有停止单

* 欧元/日圆升越130.25-30的过程触发停止单，130.85上方和131.00上方有更多停止单

* 市场仍有大量欧元空仓，部分仓位遭到削减。(完)

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