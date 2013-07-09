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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 14:48 BJT

《汇市简讯》更多乐观的英国经济数据将支持英镑/美元

0631GMT

* 美元多仓出现获利了结，更多乐观的英国经济数据将支持英镑兑美元

* 欧洲盘初高见1.4971，1.5000(之前的期权障碍位)附近料有卖单

* RICS公布，英国6月房价差值跃升至正21，为2010年1月来最高

* 英国零售业联盟(BRC)公布，6月同店零售销售较上年同期上升1.4%

* 英国5月工业生产和制造业产出将于0830GMT出炉，预估分别为较前月上升0.2%和上升0.3% (完)

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