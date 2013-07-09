中国股市：沪综指缩量小幅收升，IPO利空预期暂消化但反弹动能不足

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周二收盘小涨，A股成交额创下七个月来新低。分析师指出，昨日的大跌已将IPO(首次公开发行)本月或会重启的利空消息大部分消化，大盘今日出现企稳；但因近阶段市场人气持续偏弱，大盘只是窄幅整理，交投清淡，短期内出现大幅反弹的希望不大。
沪综指 收报1,965.454点，涨7.181点，或0.37%，昨日股指曾收跌2.44%；上海A股今日成交额为521亿元人民币，此前成交额低位为去年12月13日的520.5亿元，昨日为671亿元。
“市场还是比较脆弱，IPO重启是早晚的事，大家不应该反应那么大。今天大盘虽然表面上企稳，但很难指望短期有大反弹。”华泰证券分析师周林指出。
上周末有消息称，定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布，IPO(首次公开发行)最快将于7月底重启，且首批重启将采取批量发行的方式。
他并表示，今日公布的物价等经济数据，与预期差不太多，对大盘影响不大。
中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。
沪深300指数 收跌0.04%，报2,162.669点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,133.2点，涨0.13%，成交619,555手。(完) (发稿 林琦／徐永；审校 张喜良)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。