路透基点：分众传媒将提早偿付过桥贷款--RLPC

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，分众传媒第一季取得一笔4.50亿美元过桥贷款，分众即将提早偿付4.00亿美元。这笔偿付是在签约时规划，最快将在本周付款。
这笔过桥贷款是15.25亿美元融资案的一部分，融资案中还包括一笔10.75亿美元五年期贷款。
3月26日曾报导，这项融资是为了支持规模约37亿美元的收购分众传媒案。参与收购的企业财团成员包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)，及中国企业复星国际。
牵头行兼簿记行(MLAB)有：中国国家开发银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际融资、美银美林、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞银集团、台湾银行香港分行及台新国际商业银行。
其他获牵头行头衔的银行为：中信银行国际、恒生银行、兆丰国际商业银行的国际金融业务分行、中华开发工业银行、东亚银行、法国巴黎银行和中国信托商银。
MLAB及牵头行的综合收益分别为611.45个基点及597.04个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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