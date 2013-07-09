路透基点：分众传媒将提早偿付过桥贷款--RLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，分众传媒第一季取得一笔4.50亿美元过桥贷款，分众即将提早偿付4.00亿美元。这笔偿付是在签约时规划，最快将在本周付款。

这笔过桥贷款是15.25亿美元融资案的一部分，融资案中还包括一笔10.75亿美元五年期贷款。

3月26日曾报导，这项融资是为了支持规模约37亿美元的收购分众传媒案。参与收购的企业财团成员包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)，及中国企业复星国际。

牵头行兼簿记行(MLAB)有：中国国家开发银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际融资、美银美林、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞银集团、台湾银行香港分行及台新国际商业银行。

其他获牵头行头衔的银行为：中信银行国际、恒生银行、兆丰国际商业银行的国际金融业务分行、中华开发工业银行、东亚银行、法国巴黎银行和中国信托商银。