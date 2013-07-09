路透基点：向中工业股份有限公司5.8亿台币五年期融资案启动

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，第一商业银行启动对台湾门窗和锁具生产商向向中工业股份有限公司(Vita Corp)5.8亿台币(1,930万美元)的五年期融资案。
是项贷款安排由用于再融资的3.15亿台币定期贷款的A部分，用于并购的8,500万台币定期贷款的B部分，以及用于营运资本的1.8亿台币循环贷款的C部分组成。此贷款安排以土地和工厂作抵押，且由Vita的董事长和副总裁担保。
A、B和C部分贷款的利率分别较初级市场商业票据利率加码100、110和120个基点。
银行受邀按三个层次加入：承贷1.8亿台币或以上的银行将获得27个基点的前端费用；承贷8,000万-1.79亿台币的银行，将获得17个基点的费用；承贷5,000-7,900万台币的银行获得7个基点的费用。
在8月2日之前承贷的银行，将获得3个基点的优惠费用。
A和B部分均有1.5年的宽限期，之后每半年等额还款一次，分八次还清，平均贷款期限为3.25年。
回复截止日期为8月9日。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。