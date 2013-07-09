路透基点：向中工业股份有限公司5.8亿台币五年期融资案启动

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，第一商业银行启动对台湾门窗和锁具生产商向向中工业股份有限公司(Vita Corp)5.8亿台币(1,930万美元)的五年期融资案。

是项贷款安排由用于再融资的3.15亿台币定期贷款的A部分，用于并购的8,500万台币定期贷款的B部分，以及用于营运资本的1.8亿台币循环贷款的C部分组成。此贷款安排以土地和工厂作抵押，且由Vita的董事长和副总裁担保。

A、B和C部分贷款的利率分别较初级市场商业票据利率加码100、110和120个基点。

银行受邀按三个层次加入：承贷1.8亿台币或以上的银行将获得27个基点的前端费用；承贷8,000万-1.79亿台币的银行，将获得17个基点的费用；承贷5,000-7,900万台币的银行获得7个基点的费用。

在8月2日之前承贷的银行，将获得3个基点的优惠费用。

A和B部分均有1.5年的宽限期，之后每半年等额还款一次，分八次还清，平均贷款期限为3.25年。

回复截止日期为8月9日。(完)