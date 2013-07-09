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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 15:15 BJT

重发-标题新闻：路透调查显示新加坡第二季GDP环比年率料为增长8.3%，同比增长2.0%

(重发以删除赘字)

注：GDP为国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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