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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 15:37 BJT

中国期市：豆粕收涨逾3%至近一个月高位，受养殖业需求和天气忧虑提振

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     48,910      0.35      313,072 
         黄金(au)     1312     253.35      3.09      137,366 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,597      0.06    1,207,044 
         橡胶 (ru)    1401     17,180     -2.22      202,870 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,234      3.06    1,755,090 
         豆油 (y)     1401      7,272     -0.03      585,656 
         焦炭 (j)     1401      1,424      0.00      277,738 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,887      0.56      569,224 
         棉花 (cf)    1401     19,900     -0.50       54,154 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,127.2     -0.15       59,456 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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