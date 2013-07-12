《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(7月8日-12日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国6月通胀虽略高于预期但仍温和，持续低迷的PPI则与已公布的先行指标一道印证，当前经济依旧底部徘徊。鉴于中国新一届领导层对经济增速的容忍度提高且更关注结构的调整，货币政策料不会贸然放松。6月CPI同比上涨2.7%，高于路透调查的预估中值2.5%和前值2.1%；PPI同比下降2.7%，较5月2.9%的跌幅略有收窄，与路透调查中值一致。

--中国挤干贸易数据水分后的6月进出口录得双双负增长，显示人民币升值过快及劳动力成本上升，对中国外贸企业出口的影响愈发明显，而内需的疲弱也与目前经济仍在下行的整体态势相吻合。分析人士并认为，外贸罕见的双负增长凸显经济形势严峻，下半年外贸形势仍难乐观，预计出口增速或呈个位数，而人民币升值步伐也会因此放慢。 --尽管外界对中国经济下行压力忧虑不减，但从总理李克强近日对经济的表述中不难看出，对于转轨换道的中国经济，新一届政府调控思路正由以往政策更偏重“头疼医头，脚疼医脚”转至强调“底线思维”，为推进改革换取时间和空间。

--新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7%增长目标没有太大问题。”尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。

--中国国务院副总理张高丽表示，当前国内经济运行中存在一些两难、多难的问题，经济工作任务非常繁重艰巨。必须高度关注走势，加强分析研判，变压力为动力，要按照稳中求进的总基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策的稳定性、连续性、协调性。

--美国和中国周四同意重启已经停摆的投资协议协商，因北京当局放弃从一开始便寻求保护国内某些产业的种种努力。美国财政部长杰克卢在一份声明稿中指出，“今日的承诺成为一项重大突破，且是中国首次同意就双边投资协议与另一国家进行协商，内容将包含所有产业及各阶段投资。”

========================================================================== **金融/证券/保险** --中国人民银行周二发布公告，进一步完善银行间债券市场交易结算管理，要求市场参与者债券交易当通过全国银行间同业拆借中心交易系统达成，债券交易一旦达成，不可撤销和变更。

--中国利率市场化的推进进程或有新进展，进一步推动利率市场化方案已初步形成。中国证券报周五引述业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产品市场有望显着受益。

--在中国国债期货即将推出之际，作为持有国债现货超过65%的主导力量--商业银行如何参与期货市场引发关注。三位了解情况的消息人士称，银监会创新监管部近日已上报商业银行参与国债期货的两套方案待批，参与的方式和路径还待监管层最后定夺，料第二套方案即24家商业银行分批入场参与可能性较大。

--中国人民银行周三称，为进一步提高跨境人民币结算效率，境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务，境内非金融机构亦可向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务等。央行网站上的“简化跨境人民币业务流程”通知指出，简化跨境人民币业务流程包括经常项下跨境人民币结算业务等。

--在与美国签署相关合作备忘录两个月后，中国证监会已完成一家中资概念股公司的会计底稿整理工作，并准备向美国证监会提供底稿，这是其首次对外提供会计底稿，标志着两国会计审计跨境执法合作迈出重要一步。

--6月份，中国银行间市场持续的“钱荒”及股市下跌令公募基金规模一个月缩水接近5,000亿人民币。据中国证券投资基金业协会最新数据，6月底，整个公募基金资产管理规模不足3.5万亿，创下年内新低。

--据熟知内情的业内人士周一透露，东方证券资产管理公司推出的阿里巴巴专项资产管理计划近日获中国证监会批复，这是国内首单获批的基于小额贷款的证券公司资产证券化产品。

--法国巴黎银行 收购荷兰国际集团(ING) 在中荷人寿保险有限公司的股权，迈出进入中国保险市场的第一步。法国巴黎银行是法国最大上市银行。中荷人寿为ING与北京银行 的合营企业。

--中国平安保险 已以2.60亿英镑(3.87亿美元)买下伦敦保险市场Lloyds of London 的地标建筑，这是预期中国企业在伦敦进行一系列地产交易的第一宗交易。

========================================================================== **行业/公司**

--中国国土资源部下属机构中国土地勘测规划院昨日发布“2013年6月地价月度调查分析简报”认为，年中各地财政压力显现，土地市场经过前期的回暖渐近火热，多地加大供地力度以缓解财政压力及保障供地计划的完成。

--两位与政府有关联的消息人士周三透露，中国发改委(NDRC)正考虑允许外资交易所在自由贸易区设立商品仓库。消息人士称，伦敦金属交易所(LME)预计将成为首个获批在上海自由贸易区建立交割仓库的外资交易所。“发改委的确想把LME引入中国市场，”一位熟悉自贸区政策的消息人士说道。 --中国公安部周四通报，日前公安部统一组织指挥湖南长沙、上海和河南郑州等地公安机关，对英国最大制药商葛兰素史克 下属葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管涉嫌严重经济犯罪依法立案侦查。经初步审讯，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

--中国联想集团 第二季度取代惠普 ，成为全球最大个人电脑(PC)制造商。而当季全球个人电脑出货量较上年同期大幅减少了11%，因平板电脑和智能手机市场以惊人速度成长。

--中国首个非官方的铁矿石实货交易平台--日照铁矿石交易中心--继四年前关闭后，于周二起开始运作，这也预示着中国政府进一步放松对铁矿石进口的管制。

--中国兖州煤业 提议以1.99亿澳元(1.82亿美元)买断兖煤澳洲 剩余股份，这将使兖州煤业控制更多煤炭供应。因煤价大跌，已使煤业资产更加便宜。但预料兖州煤业将需要获得澳洲外资投资审核局(FIRB)批准，一名分析师指出，这项提议将抵触FIRB要求由澳洲企业营运的规定。

--据财富中文网，在最新公布的2013年《财富》世界500强榜单中，中国（含香港在内，不包括台湾）上榜企业再创新高，由去年的73家增长至89家，有16家新上榜公司。不过从已上榜的大陆公司来看，存在严重的结构失衡。