美国个股：印尼政府批准Freeport恢复Grasberg铜矿的地下采矿作业

路透雅加达7月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周二获得印尼政府批准，将恢复在全球第二大铜矿Grasberg的地下作业。该铜矿大约两个月之前发生坑道坍塌事故，造成28人死亡。

印尼政府表示，该决定是在完成对Grasberg事故的独立调查后作出的。政府上个月批准自由港麦克默伦铜金矿公司恢复露天采矿作业。

自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼部门主管Rozik Soetjipto在一记者会上表示，该矿区的地下采矿作业恢复全部产能需要一个月的时间。

露天采矿作业自7月4日以来已恢复全部产能。

Grasberg矿场露天采矿部分一般每日可生产14万至15万吨铜矿，地下采矿部分的产量为每日8万吨。(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)