台湾债市：五年公债殖利率回档修正，贝南克谈话在即市场观望气氛浓

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 买盘进场打压空头 * 台债量缩回档修正 * 贝南克谈话前观望气氛浓厚 * 明日交投仍续谨慎 路透台北7月9日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二技术性 回档修正。交易员认为，在美联储主席贝南克周三谈话之前，市场观望气氛浓厚，交投转趋 淡静，料明日交投仍持续趋于谨慎，主流券盘势将陷入区间盘整。 交易人士指出，昨日逢高买盘进场稍有压抑空头气焰，加以美债殖利率周一也稍有拉回 ，促使今日台债殖利率全面回档，不过量能急冻，凸显在贝南克演讲前夕市场不敢轻举妄动 ，仅是短线少量抛补，明日主流券殖利率仍将追随美债波动，静待贝南克释出量化宽松(QE) 退场时程的进一步指引。 “ 记取上次教训，要听完贝南克谈话再说!”一大型寿险交易员说。 多数交易员推估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.10-1.15%，10年券102/6主 要区间暂看1.50-1.56%。 外银交易员表示，美债殖利率震荡向上的趋势并没有改变，只是拉回稍作整理，而台湾 债市也逐渐跳脱传统养券的操作惯性，终端买盘并不积极，台债空头气氛并未退散，主流券 殖利率区间底部持续向上垫高。 美国公债价格周一上扬，因在上周美国公布就业报告后，公债收益率升至近两年高位， 低吸买家认识到收益率的价值。在10年期公债收益率升至2011年8月来最高的2.755%后，买 家进场，将指标10年期公债价格推升27/32，收益率大跌逾10个基点，报2.646%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -3.00 1.1250 1.1100-1.1360 64.5 10 102/6 -2.70 1.5280 1.5100-1.5280 9.0 30年新券将于周五(12日)展开发行前交易，寿险交易员表示，受到美国量化宽松退场效 应冲击，台债殖利率持续随美债劲扬，致近日20年新券102/8发行前交易殖利率表现明显高 于市场预期，预估30年新券发行前交易殖利率也会如此，料30年新券发行前交易区间暂看在 2.5%附近。 “ 现在最重要的问题是终端买盘的长券需求降温!” 一位大型银行台债交易员说。 寿险交易员坦言，随着美国量化宽松退场时程浮上台面，寿险业在利率风险的考量下， 较为青睐存续期间(Duration)较短的债券，对长券需求也转趋保守，20年新券当然会参与竞 标，但价格必须反应利率风险，若国库署截标的话便不能充分反应利率风险。 7月财政部将发行两档公债，包括下周二标售二年期公债(102甲7期)，金额300亿台币， 19日发行；另一档则为23日要标售的20年期公债(102甲8期)，金额300亿台币，26日发行。 此外，财政部也将于30日标售30年期公债(102甲9期)，金额300亿台币，8月2日发行。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5280 5 102/2 1.1250 2 102/4 0.6500 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。