台湾债市：五年公债殖利率回档修正，贝南克谈话在即市场观望气氛浓

* 买盘进场打压空头 * 台债量缩回档修正 * 贝南克谈话前观望气氛浓厚 * 明日交投仍续谨慎 路透台北7月9日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二技术性 回档修正。交易员认为，在美联储主席贝南克周三谈话之前，市场观望气氛浓厚，交投转趋 淡静，料明日交投仍持续趋于谨慎，主流券盘势将陷入区间盘整。 交易人士指出，昨日逢高买盘进场稍有压抑空头气焰，加以美债殖利率周一也稍有拉回 ，促使今日台债殖利率全面回档，不过量能急冻，凸显在贝南克演讲前夕市场不敢轻举妄动 ，仅是短线少量抛补，明日主流券殖利率仍将追随美债波动，静待贝南克释出量化宽松(QE) 退场时程的进一步指引。 “ 记取上次教训，要听完贝南克谈话再说!”一大型寿险交易员说。 多数交易员推估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.10-1.15%，10年券102/6主 要区间暂看1.50-1.56%。 外银交易员表示，美债殖利率震荡向上的趋势并没有改变，只是拉回稍作整理，而台湾 债市也逐渐跳脱传统养券的操作惯性，终端买盘并不积极，台债空头气氛并未退散，主流券 殖利率区间底部持续向上垫高。 美国公债价格周一上扬，因在上周美国公布就业报告后，公债收益率升至近两年高位， 低吸买家认识到收益率的价值。在10年期公债收益率升至2011年8月来最高的2.755%后，买 家进场，将指标10年期公债价格推升27/32，收益率大跌逾10个基点，报2.646%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -3.00 1.1250 1.1100-1.1360 64.5 10 102/6 -2.70 1.5280 1.5100-1.5280 9.0 30年新券将于周五(12日)展开发行前交易，寿险交易员表示，受到美国量化宽松退场效 应冲击，台债殖利率持续随美债劲扬，致近日20年新券102/8发行前交易殖利率表现明显高 于市场预期，预估30年新券发行前交易殖利率也会如此，料30年新券发行前交易区间暂看在 2.5%附近。 “ 现在最重要的问题是终端买盘的长券需求降温!” 一位大型银行台债交易员说。 寿险交易员坦言，随着美国量化宽松退场时程浮上台面，寿险业在利率风险的考量下， 较为青睐存续期间(Duration)较短的债券，对长券需求也转趋保守，20年新券当然会参与竞 标，但价格必须反应利率风险，若国库署截标的话便不能充分反应利率风险。 7月财政部将发行两档公债，包括下周二标售二年期公债(102甲7期)，金额300亿台币， 19日发行；另一档则为23日要标售的20年期公债(102甲8期)，金额300亿台币，26日发行。 此外，财政部也将于30日标售30年期公债(102甲9期)，金额300亿台币，8月2日发行。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5280 5 102/2 1.1250 2 102/4 0.6500 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)